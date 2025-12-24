Реклама

13:34, 24 декабря 2025

Тайра Бэнкс захотела вернуть популярный тренд 90-х

Супермодель Тайра Бэнкс захотела вернуть популярные в 90-х черные чокеры
Екатерина Ештокина

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс захотела вернуть один популярный тренд 90-х. Соответствующий комментарий публикует People.

52-летняя манекенщица встретилась с журналистами на мировой премьере Cirque Du Soleil LUDÕ в Нуэво-Вальярте, Мексика.
Она ответила на вопросы представителей СМИ и призналась, что любит последнее десятилетие XX века, вследствие чего ей бы хотелось возродить тенденцию на украшение. Речь шла о черных чокерах.

«Если бы я могла вернуть тренд 90-х… [Мне очень понравились] эти тугие ожерелья… Мы делали их из черной нити. Как черная лента», — пояснила она.

В августе Тайра Бэнкс призналась в отвратительной и эротической зависимости. Манекенщица рассказала, что ей нравится ковырять пальцы на чужих ногах и извлекать загрязнения из-под ногтей на них.

