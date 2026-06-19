Спасшийся из горящей БМП боец необычным способом уничтожил дрон ВСУ

Спасшийся из горящей БМП военный «Центра» Григоренко броском кирпича уничтожил дрон ВСУ

Российский разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко, некоторое время служивший механиком-водителем и спасший себя и сослуживца из горящей боевой машины пехоты (БМП), необычным способом уничтожил преследовавший их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сам рассказал ТАСС.

Напарник российского бойца немного подвернул ногу и был не в состоянии бежать, уходить от вражеского дрона приходилось с остановками на отдых.

«Я решил поиграть с оператором, подождать, пока у него сядет батарея, побегать. Бегали, он кружил над нами. И в последний момент, получается, он летел на меня, я кинул кирпич и попал», — вспоминает Григоренко.

Дрон сдетонировал, и боец получил осколочные ранения, но сумел вместе со своим товарищем добраться до сослуживцев, откуда был эвакуирован в тыл.

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