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10:54, 19 июня 2026Россия

Таксист отказался везти россиянку на девятом месяце беременности

Таксист отказался везти жительницу Воронежа на девятом месяце беременности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Воронеже таксист отказался везти местную жительницу на девятом месяце беременности. Об инциденте пишет портал «Мое! Online».

По данным издания, россиянка вызвала такси, чтобы доехать до дома из поликлиники. Однако произошел конфликт из-за тарифа, который водитель посчитал низким. Стоимость поездки оценивалась в 650 рублей.

Женщина рассказала, что водитель начал движение и стал жаловаться на стоимость, которая, по его мнению, при повышенном спросе должна быть значительно выше. Затем, с ее слов, он сообщил, что не намерен выполнять поездку за указанную сумму, и высадил беременную женщину на ближайшей автобусной остановке.

Россиянка пожаловалась водителю на свое самочувствие — в частности, у нее защемило седалищный нерв. Как пишет издание, водитель проигнорировал это и высадил женщину из машины.

Ранее в Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после ДТП и запретил вызвать скорую помощь, чтобы не лишиться прав. Водитель попутной машины понял, что женщине плохо, и отвез ее в больницу.

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