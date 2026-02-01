В Москве таксист высадил пассажирку после ДТП и запретил вызвать скорую

В Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после ДТП и запретил вызвать скорую помощь, чтобы не лишиться прав. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел утром 31 января. Во время ДТП у водителя сработали подушки безопасности, благодаря чему он избежал травм, при этом пассажирка получила серьезные повреждения. По ее словам, водитель выгнал ее из машины и попросил не звонить в больницу, опасаясь за свои права. Он завершил поездку, дал пострадавшей тысячу рублей, помог поймать попутную машину и попросил довезти девушку до ближайшей остановки.

Водитель попутной машины понял, что пассажирке плохо, и отвез ее в больницу. Врачи диагностировали перелом позвоночника и множественные ушибы. Полиция установила личность таксиста, ГИБДД проводит проверку. Сервис такси связался с пострадавшей, пообещал принять меры и выплатить компенсацию.

