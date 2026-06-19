Трамп назвал меморандум с Ираном капитуляцией Тегерана

Для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами означает его капитуляцию. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трампа в интервью порталу Axios.
«США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение. Это, скорее всего, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — отметил политик.
По его словам, конфликт фактически продемонстрировала военную мощь Соединенных Штатов.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «отчаявшись, прибегал к различным формам давления» ради достижения сделки.
В свою очередь, Трамп в соцсетях высказался о «дураках», которые считают его отношение к Ирану недостаточно жестким.