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05:24, 19 июня 2026Мир

Трамп назвал меморандум с Ираном капитуляцией Тегерана

Трамп: Для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Pierre Teyssot / Agf / Globallookpress.com

Для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами означает его капитуляцию. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трампа в интервью порталу Axios.

«США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение. Это, скорее всего, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — отметил политик.

По его словам, конфликт фактически продемонстрировала военную мощь Соединенных Штатов.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «отчаявшись, прибегал к различным формам давления» ради достижения сделки.

В свою очередь, Трамп в соцсетях высказался о «дураках», которые считают его отношение к Ирану недостаточно жестким.

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