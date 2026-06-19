Минэкономразвития отменило рекомендацию не продавать туры на Ближний Восток

Туроператорам разрешили отправлять россиян на Ближний Восток — Минэкономразвития отменило рекомендацию не продавать туры в этот регион. Об этом сообщает сайт министерства.

Отмечается, что соотечественникам снова можно ездить в государства Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию — в связи с изменением обстановки в регионе. Однако туристам, планирующим отдых в указанных странах, посоветовали проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями официальных органов на случай появления новых угроз в сфере безопасности.

Тем временем туроператорам и турагентам в министерстве порекомендовали в обязательном порядке информировать клиентов о текущей ситуации в стране временного пребывания.

Ранее рекомендацию россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива отменили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ. В дипведомстве пояснили, что не видят необходимости в сохранении ранее озвученных предупреждений в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.