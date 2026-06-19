Туск раскрыл причину отказа ЕС просить Россию о переговорах по Украине

Туск: ЕС не просит РФ о переговорах по Украине, чтобы не оказаться в проигрышной позиции

Европейский союз (ЕС) не просит Россию о переговорах по Украине, чтобы не оказаться в проигрышной позиции. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Никто за столом не пытается никого убедить в том, что стоит просить [президента России Владимира] Путина о переговорах. Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что офис главы Евросовета Антонио Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

Вскоре стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и несколько других европейских лидеров на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство ЕС из-за попыток установить контакты с Москвой.