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18:52, 19 июня 2026Мир

Туск раскрыл причину отказа ЕС просить Россию о переговорах по Украине

Туск: ЕС не просит РФ о переговорах по Украине, чтобы не оказаться в проигрышной позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Европейский союз (ЕС) не просит Россию о переговорах по Украине, чтобы не оказаться в проигрышной позиции. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Никто за столом не пытается никого убедить в том, что стоит просить [президента России Владимира] Путина о переговорах. Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что офис главы Евросовета Антонио Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

Вскоре стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и несколько других европейских лидеров на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство ЕС из-за попыток установить контакты с Москвой.

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