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12:42, 19 июня 2026Бывший СССР

Убившему неонациста из Одессы Ганула офицеру ВСУ вынесли приговор

Офицера ВСУ Шалаева, убившего активиста из Одессы Ганула, приговорили к пожизненному
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Офицеру Вооруженных сил Украины Сергею Шалаеву, убившему активиста-неонациста из Одессы Демьяна Ганула, вынесли приговор. Его приговорили к пожизненному заключению, передает в Telegram издание «Страна.ua».

По словам адвоката Шалаева, военного якобы использовали люди, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина был убежден, что выполняет задание спецслужб.

При этом полиграф не показал, что Шалаев считал, что действует в интересах России.

Демьян Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. В результате произошедшего погибли 48 человек, еще 120 — пострадали.

Об убийстве активиста стало известно 14 марта 2025 года. Неизвестный застрелил мужчину, когда тот убегал, а впоследствии добил его выстрелом в голову. Инцидент попал на видео и был опубликован в сети.

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