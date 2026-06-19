В Армении высказались о совместных учениях со странами НАТО

Депутат НС Армении Мамиджанян: Учения Еревана и НАТО вызывают недоумение у партнеров

Проведение совместных учений Армении и стран Организации Североатлантического договора (НАТО) Eagle Partner-2026 вызывает недоумение у партнеров Еревана прежде всего из-за сложившейся геополитической обстановки. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян.

«Подобные учения с участием Армении проводились не один раз, но никогда это не вызывало недоумения у каких-либо наших партнеров или союзников, потому что Армения была стабильной страной со стабильной внешней политикой и доверенным союзником», — высказался депутат НС Армении.

По мнению Мамиджаняна, действия официального Еревана обусловлены желанием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правящей партии «Гражданский договор» спровоцировать в республике рост антироссийских настроений с целью получения собственной выгоды. Политик подчеркнул, что для армянского общества Россия должна оставаться надежным союзником, в том числе и на правовом уровне.

17 июня на полигоне «Зар» в Армении начались учения Вооруженных сил республики совместно с военными стран НАТО Eagle Partner-2026. В продолжающихся до 25 июня маневрах принимают участие военнослужащие из США, Франции и Греции.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал последствия ориентации Армении на поддержку Запада. При этом он выразил надежду, что руководство республики «будет поступать разумно».