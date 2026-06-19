В Белоруссии подтвердили беременность погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми женщины

Назарук: Женщина, погибшая при атаке ВСУ на автобус с детьми, была беременна

Женщина, погибшая при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми из Белоруссии, была беременна. Об этом заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, передает ТАСС.

«Очень печально, что среди пострадавших оказалась погибшая. Усугубляется это тем, что установили наши специалисты: она была к тому же еще беременна», — рассказал Назарук.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) выпустила фейковую «справку» якобы от регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра (РС ОШ ЕНЦ). В документе утверждается, что Украина не причастна к удару дроном по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.