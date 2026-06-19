Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 19 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии подтвердили беременность погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми женщины

Назарук: Женщина, погибшая при атаке ВСУ на автобус с детьми, была беременна
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Врио главы Брянской области / ТАСС

Женщина, погибшая при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми из Белоруссии, была беременна. Об этом заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, передает ТАСС.

«Очень печально, что среди пострадавших оказалась погибшая. Усугубляется это тем, что установили наши специалисты: она была к тому же еще беременна», — рассказал Назарук.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) выпустила фейковую «справку» якобы от регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра (РС ОШ ЕНЦ). В документе утверждается, что Украина не причастна к удару дроном по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    Минюст пополнил список иноагентов

    Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

    Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Найдена связь между «Оземпиком» и агрессией

    Конституционный суд Армении высказался о пересмотре результатов выборов

    Стало известно о не гнушавшемся госконтрактов перед побегом из России Назарове

    Руководители Центробанка сравнили себя с вратарем

    Набиуллина назвала несколько причин роста спроса на наличные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok