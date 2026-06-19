Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 19 июня 2026Мир

В ЕС забеспокоились из-за «войны» между фон дер Ляйен и Каллас

El Pais: Противостояние между фон дер Ляйен и Каллас грозит подорвать позиции ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Негласное противостояние между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции Евросоюза. К такому выводу пишет газета El Pais.

«Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время», — сказано в материале.

Как пишет издание, этот изначально бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы. Распри между Каллас и фон дер Ляйен не создают Евросоюзу хороший имидж, считают авторы статьи.

Ранее СМИ писали, что Урсула фон дер Ляйен могла инициировать реформу дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Сейчас наблюдается противостояние между Каллас и Европейской службой внешних действий — с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией — с другой.

При этом кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что возможная отставка Каллас обернется катастрофой для Зеленского. По его мнению, глава евродипломатии уже не спасет Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Какие действия Запада ведут к этому?

    Недвижимость певца Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

    В Армении высказались о конечной цели Пашиняна

    Уборщик мест преступлений раскрыл неожиданный побочный эффект профессии

    Мексика благодаря ошибке вратаря победила Южную Корею на ЧМ-2026

    Ученые назвали способ снизить риск развития рака желудка

    Депутат назвал способ обезопасить Крым на фоне угроз Украины

    Посольство России рассказало о ядерном оружии в Финляндии

    Европейские лидеры впервые договорились на год продлить санкции против России

    Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Тегераном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok