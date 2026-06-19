МИД РФ: Страны Европы вместо того, чтобы говорить с Россией, говорят о ней между собой

Страны Европы много лет все рассуждают о диалоге с Россией, обсуждая этот вопрос между собой, вместо того, чтобы, наконец, начать говорить с Москвой. Такую главную ошибку европейцев обозначил в разговоре с «Известиями» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении последних нескольких недель слышит о диалоге с ней, однако пока что ЕС «идет по пути своей многолетней ошибки».

«Вместо того чтобы говорить с Россией, они говорят между собой о России», — заключил дипломат.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал необходимые требования для переговоров России и Европы. Он подчеркнул, что этого невозможно добиться посредством ультиматумов.