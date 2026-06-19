В Монголии призвали не паниковать из-за бензина

Монгольский министр призвал граждан страны не паниковать из-за ситуации с топливом

Поставки российских нефтепродуктов в Монголию стабилизировались и паниковать из-за их возможной нехватки не нужно, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов этой граничащей с РФ страны Гонгорын Дамдинням. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, Монголия сейчас закупает дизельное топливо и бензин АИ-92 по внутрироссийским ценам, вопрос о которых «может быть обсужден в ближайшее время». Сейчас в стране достаточно запасов нефтепродуктов в пределах вместимости имеющихся складов и резервуаров, в связи с чем «гражданам не надо паниковать», резюмировал Дамдинням.

После того как в марте на фоне вызванного эскалацией на Ближнем Востоке топливного кризиса Китай, с которым экономика Монголии тесно связана, остановил экспорт нефтепродуктов, Улан-Батор объявил, что их поставки будут вестись из России.

Как напоминает агентство, Дамдинням совершил несколько поездок в Москву и согласовал договоры о регулярных поставках авиационного топлива, а также бензина и дизеля. 19 июня он указал, что, несмотря на текущие обстоятельства, Россия «непрерывно поставляет Монголии нефтепродукты благодаря многолетнему сотрудничеству и дружественным соседским отношениям».