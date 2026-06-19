Депутат Толмачев: Зеленский хочет использовать президента Бразилии Лулу в своих целях

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в своих целях, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Зеленский, вероятно, ведет нечестную игру.

Ранее стало известно, что Украина попросила президента Бразилии стать посредником на переговорах с Россией. В бразильском правительстве считают, что выбор Киевом Лулы в качестве посредника обусловлен его доверительными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

«Киев рассчитывает сделать ставку на президента Бразилии. Фактически, Зеленский планирует воспользоваться Лулой да Силву и его отношениями с Москвой в своих целях. Честную ли игру ведет лидер украинского режима? Скорее всего нет, как обычно — каждое его действие на посту главы Украины свидетельствует о полной недоговороспособности и абсолютной нечистоплотности», — сказал Толмачев.

По словам парламентария, вместо того чтобы предпринимать реальные действия для разрешения украинского конфликта, Зеленский постоянно пытается кем-то прикрыться и «заставить чужие руки таскать каштаны из огня».

«Лула да Силва — политик с большим опытом, и он наверняка сможет распознать стремление использовать его нечестным образом. Что же касается приемлемости фигуры переговорщика для России, то здесь для Москвы важна непредвзятость и искренность того, на кого ляжет этот долг», — добавил Толмачев.

Ранее Лула да Силва после участия на саммите G7 во Франции заявил, что спонсоры Киева уже устали его поддерживать в противостоянии с Россией. По словам политика, в рамках встречи стран — участниц «Большой семерки» он «впервые увидел», что Запад пытается добиться урегулирования украинского конфликта. Лула да Силва пообещал, что Бразилия будет продолжать содействовать тому, чтобы в итоге достичь мира на Украине.

