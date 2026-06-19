В России прокомментировали удивившие Лаврова слова Рубио об Украине

Депутат Журова: России не стоит давать моментальные реакции на заявления из США

Заявления государственного секретаря США Марко Рубио о переговорном процессе действительно вызывают удивление, однако России необходимо дождаться полной информации о позиции США, сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с удивлением воспринял слова Марко Рубио о невозможности Вашингтона быть посредником по урегулированию украинского конфликта. При этом дипломат добавил, что он поддерживает контакт с американским политиком и периодически с ним общается.

Журова высказала надежду, что США определятся с позицией относительно своего посредничества в урегулировании украинского конфликта. Она отметила, что информация не должна быть односторонней, а России не стоит реагировать на нее мгновенно.

«Не надо всегда реагировать в моменте, а нужно смотреть, что будет дальше. Потому что завтра мнение может измениться, например, кто-то погрозит пальчиком и скажет, что мы все-таки вместе решаем этот вопрос. Нас периодически вынуждают на какие-то реакции, а это не всегда хорошо в дипломатии. При этом нужно обозначать, как мы воспринимаем эту информацию. Сергей Лавров правильно сказал, что нас это удивляет», — прокомментировала Журова.

3 июня Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Госсекретарь отметил, что США продолжают продавать Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), несмотря на участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке.