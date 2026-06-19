Отечественный UMO впервые возглавил рынок электромобилей в России

В России сменился лидер продаж среди электромобилей. В мае 2026 года покупатели приобрели 233 новых электрокара марки UMO. Этот результат впервые вывел отечественного производителя на первое место среди всех марок, представленных в российском электромобильном сегменте. Доля UMO составила почти 35 процентов от общего числа реализованных машин, пишет «Автостат».

На второй позиции почти с двукратным отставанием разместился еще один российский бренд и недавний лидер — Evolute. Дилеры передали клиентам 120 автомобилей, что обеспечило ему порядка 18 процентов рынка. В пятерку также вошли три китайские марки: Avatr (65 единиц), Geely (47) и Changan (33).

В модельном рейтинге лидером стал представитель UMO — кроссовер с индексом «5» (233 машины). В пятерку самых востребованных электромобилей также попали Evolute i-JOY (119), Geely EX5 (43), Avatr 12 (41) и Changan Qiyuan Q05 (33).

Общий объем российского рынка новых электромобилей за май составил 680 экземпляров. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирован спад на 13,5 процента. При этом динамика пяти месяцев текущего года остается положительной: совокупные продажи достигли 3858 единиц, что на 12,3 процента превышает результат первых пяти месяцев 2025 года.

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