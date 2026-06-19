В российском регионе пассажир выпал из движущегося поезда

В Башкирии мужчина выпал из движущегося поезда и не выжил

В Башкирии мужчина выпал из движущегося поезда и не выжил. Об инциденте с пассажиром в российском регионе стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, все произошло на 1565-м километре перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги. Предположительно, мужчина пренебрег правилами безопасности и оказался на путях.

Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

До этого сообщалось, что мужчину без признаков жизни обнаружили на крыше поезда в Новой Москве. Он находился сверху одного из грузовых вагонов на станции Бекасово (Киевское направление). Правоохранители организовали проверку.

Еще раньше в Бурятии мужчину сняли с поезда и доставили в пункт сбора военнослужащих.