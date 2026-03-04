Мертвого россиянина нашли на крыше поезда

MK.RU: Мертвого мужчину нашли на крыше поезда в Новой Москве

Мертвого мужчину нашли на крыше поезда в Новой Москве. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям российского издания, он находился сверху одного из грузовых вагонов на станции Бекасово (Киевское направление).

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причины случившегося.

До этого сообщалось, что пропавших в Саратове молодых людей нашли без признаков жизни на берегу Волги. При этом их документы и часть одежды находились в мусорном контейнере в центре города. Все вещи были в грязи. Друзья пары допускали, что их могли похитить и расправиться с ними. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Еще раньше в гараже в Выборгском районе Ленинградской области обнаружили без чувств двоих мужчин и двух школьниц. Спасти тогда удалось только одну девочку.