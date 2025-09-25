Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 25 сентября 2025Россия

Россиянина сняли с поезда по пути на работу и доставили в пункт сбора военнослужащих

В Бурятии мужчину сняли с поезда и доставили в пункт сбора военнослужащих
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жителя Бурятии сняли с поезда и доставили в пункт сбора военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении части. Об этом сообщает сетевое издание Infpol.

Мать россиянина рассказала, что ее сына — бывшего военнослужащего — обвинили в совершении уголовно наказуемого деяния. Речь идет о самовольном оставлении воинской части.

Позже выяснилось, что уволенного из рядов Вооруженных сил в сентябре 2022 году мужчину восстановили в апреле 2023-го. При этом он сам ничего не знал о новом приказе, отменяющем предыдущий. Поскольку на службе житель Бурятии не появлялся, его посчитали самовольно оставившим часть. При этом его отсутствие обнаружили только в 2024 году, после чего было возбуждено уголовное дело.

Прекратить уголовное преследование мужчины удалось только после вмешательства военного прокурора.

Ранее стало известно о жителе Екатеринбурга, который пришел менять паспорт по достижении 45 лет и был отправлен на СВО. По словам родственников мужчины, его обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как самовольно оставивший часть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

    Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

    Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

    71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете

    Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

    С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

    Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

    В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

    Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости