Россиянина сняли с поезда по пути на работу и доставили в пункт сбора военнослужащих

Жителя Бурятии сняли с поезда и доставили в пункт сбора военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении части. Об этом сообщает сетевое издание Infpol.

Мать россиянина рассказала, что ее сына — бывшего военнослужащего — обвинили в совершении уголовно наказуемого деяния. Речь идет о самовольном оставлении воинской части.

Позже выяснилось, что уволенного из рядов Вооруженных сил в сентябре 2022 году мужчину восстановили в апреле 2023-го. При этом он сам ничего не знал о новом приказе, отменяющем предыдущий. Поскольку на службе житель Бурятии не появлялся, его посчитали самовольно оставившим часть. При этом его отсутствие обнаружили только в 2024 году, после чего было возбуждено уголовное дело.

Прекратить уголовное преследование мужчины удалось только после вмешательства военного прокурора.

Ранее стало известно о жителе Екатеринбурга, который пришел менять паспорт по достижении 45 лет и был отправлен на СВО. По словам родственников мужчины, его обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как самовольно оставивший часть.