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17:19, 19 июня 2026Путешествия

В шасси пассажирского самолета обнаружили тело

BBC: В аэропорту Гатвик в стойке шасси самолета Air Arabia обнаружили тело мужчины
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yui Mok / PA Images via Getty Images

Сотрудники британского аэропорта обнаружили в стойке шасси пассажирского самолета Air Arabia тело. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

Мужчина без признаков жизни был найден в лондонской авиагавани Гатвик 16 июня после прибытия воздушного судна из Марокко. Представитель аэропорта подтвердил информацию, добавив, что его сотрудники оказывают поддержку полиции и коронеру в проведении расследования.

По предварительным данным, на борт лайнера пробрался безбилетный пассажир, планировавший в грузовом отсеке попасть в Великобританию.

Ранее мужчина попытался сесть на рейс в Европе с телом супруги и попался. Сотрудники аэропорта заподозрили неладное, дотронувшись до руки пассажирки.

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