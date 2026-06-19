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20:00, 19 июня 2026Бывший СССР

В СНГ начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии

МИД России: В СНГ начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии. Об этом заявил Первый департамент стран СНГ МИД РФ, передает РИА Новости.

«В рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. 19 июня в Минске состоялось первое заседание экспертов государств СНГ по инвентаризации подписанных в формате Содружества международных договоров и других документов с участием Молдавии», — говорится в сообщении.

Участие во встрече принимали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, исполкома и отраслевых органов СНГ. Следующее заседание экспертов запланировано на конец июля.

Ранее в Молдавии отреагировали на решение выйти из СНГ. Экс-президент республики Игорь Додон выразил мнение, что это станет ударом для экономического сектора страны.

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