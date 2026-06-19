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03:01, 19 июня 2026Интернет и СМИ

В США обвинили Украину в использовании Запада

Американская журналистка Оуэнс: Украина использует западные державы для отмывания денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина на протяжении длительного времени использует западные державы для отмывания денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, к чему они прикладывают руки, коррумпировано», — заявила она. По ее словам, контакты с Киевом не приносят пользы другим политикам.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что правительство дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

До этого лава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что первый транш в размере 5,9 миллиарда евро из нового кредита Евросоюза (его общая сумма составляет 90 миллиардов евро) поступит Киеву уже в июне.

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