Американская журналистка Оуэнс: Украина использует западные державы для отмывания денег

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина на протяжении длительного времени использует западные державы для отмывания денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, к чему они прикладывают руки, коррумпировано», — заявила она. По ее словам, контакты с Киевом не приносят пользы другим политикам.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что правительство дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

До этого лава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что первый транш в размере 5,9 миллиарда евро из нового кредита Евросоюза (его общая сумма составляет 90 миллиардов евро) поступит Киеву уже в июне.