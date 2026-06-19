В США снесут особняк Трампа

Page Six: Бывший особняк Дональда Трампа снесут в американском штате Коннектикут

В американском штате Коннектикут решили снести бывший особняк президента США Дональда Трампа, в котором он жил с экс-супругой. Об этом сообщает издание Page Six.

Дом находится в городе Гринвич, и сейчас им владеет другой человек. Новый хозяин, имя которое не раскрывается, затеял масштабную перепланировку территории.

«Особняк в Гринвиче, который президент Трамп делил с Иваной Трамп, планируется снести бульдозерами», — говорится в сообщении. На месте здания должны появиться теннисные корты, открытый бассейн, несколько вспомогательных зданий и новый главный дом. Проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert AM Stern Architects — оно работало над Президентским центром Джорджа Буша-младшего в Далласе в 2009 году.

Особняк, о котором идет речь, после развода в 1992 году достался Иване Трамп. Спустя два года после кончины экс-супруги президента, в 2024 году, недвижимость обрела нового владельца — он отдал за него 31,5 миллиона долларов.

Ранее американский актер Стивен Сигал объяснил, почему решил избавиться от подмосковного особняка.

