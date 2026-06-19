«Википедия» назвала Иран победителем конфликта с США

Иран был указан победителем конфликта с США и Израилем в «Википедии»

Иран был указан в качестве победителя конфликта с США и Израилем на странице онлайн-энциклопедии «Википедия». На это обратило внимание РИА Новости.

«Результат — победа Ирана», — говорилось на странице.

В качестве противоборствующих сторон указаны США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт с одной стороны, а Иран и «Ось сопротивления» с другой.

Позднее статью отредактировали, заменив победу Ирана на статус «подписано мирное соглашение».

Ранее был обнародован текст меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предоставленный Белым домом Конгрессу США в четверг, 18 июня.