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15:39, 19 июня 2026Бывший СССР

ВСУ предрекли потерю ряда городов

Военный блогер Рожин: Террористические атаки ВСУ зачастую имеют медийный характер
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал RT атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию.

По его мнению, «террористические атаки противника в текущих реалиях имеют зачастую скорее медийный характер, призванный показать способность Украины сопротивляться и отвлечь внимание от ухудшающейся обстановки» в зоне боевых действий.

Военный блогер напомнил, что Вооруженные силы России продолжают системно бить по военным объектам Украины, а также усиливают наступление в Донбассе. Кроме того, неблагоприятная для украинской армии ситуация складывается на севере Сумской и Харьковской областей, уточнил он.

Рожин подчеркнул, что исход конфликта будет решаться на земле, а там дела у ВСУ безрадостные — они на регулярной основе теряют территории и населенные пункты. «Вскоре им предстоит расстаться и с рядом городов», — спрогнозировал эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили 216 дронов ВСУ над РФ за шесть часов.

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