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09:52, 19 июня 2026Россия

ВСУ ударили по Севастополю

Губернатор Развожаев: ВСУ ударили дронами по Севастополю
Майя Назарова
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по Севастополю. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского города Михаил Развожаев.

Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

По данным губернатора Севастополя, удалось сбить два вражеских беспилотника в районе Парка Победы и Северной стороны.

Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и оставаться в безопасных местах.

До этого в Минобороны рассказали об уничтожении 133 беспилотников ВСУ над регионами России. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, а также Московский регион. Дроны были сбиты над Крымом и Черным морем.

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