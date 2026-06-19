ВСУ ударили по Севастополю

Губернатор Развожаев: ВСУ ударили дронами по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по Севастополю. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского города Михаил Развожаев.

Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

По данным губернатора Севастополя, удалось сбить два вражеских беспилотника в районе Парка Победы и Северной стороны.

Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и оставаться в безопасных местах.

До этого в Минобороны рассказали об уничтожении 133 беспилотников ВСУ над регионами России. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, а также Московский регион. Дроны были сбиты над Крымом и Черным морем.