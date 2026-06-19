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02:49, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Западный журналист посмеялся над унижением Зеленского на саммите НАТО

Журналист Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте унизил президента Украины Владимира Зеленского, не пустив его на общее заседание лидеров стран НАТО на саммите альянса в Анкаре. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Тебя (Зеленского — прим. «Лента.ру») пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы», — сказал он.

По оценке эксперта, подобные действия Рютте вызывают вопросы у рядовых украинцев, которые видят истинное отношение альянса к Киеву. Христофору также иронично заметил, что после окончания заседания Зеленский будет вынужден просить о дополнительных поставках оружия и помощи — если кто-то из участников вообще выйдет к нему в коридор.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится расширить масштаб конфликта.

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