Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:15, 19 июня 2026Ценности

Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном боди прогулялась по улице с рэпером Канье Уэстом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / Billboard via Getty Images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пошла на свидание с мужем, рэпером Канье Уэстом. Кадры публикует Page Six.

Жена скандального американского артиста прогулялась по улице Базеля, Швейцария, в золотом боди с глубоким декольте. Помимо этого, женщина надела черные высокие сапоги на каблуках.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

В свою очередь, ее супруг выбрал черные кожаные штаны и пиджак, под которым была трикотажная футболка.

Ранее в июне жену Канье Уэста обругали в сети за отсутствие трусов на его концерте в Грузии. Цензори и ее супруга заметили у выхода из стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Дизайнера запечатлели в черном прозрачном комбинезоне, под которым отсутствовало нижнее белье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возобновлении переговоров США с Россией и Украиной

    Живущий в Европе журналист-иноагент раскрыл подробности последнего визита в Москву

    Россияне оказались лидерами по денежным переводам в рвущуюся в Европу страну

    В России сменился лидер продаж среди электромобилей

    Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

    Раскрыты результаты экспертизы для расправившегося с девятилетним Пашей педофила

    Летевший в Москву самолет сел в другом городе из-за пассажира

    Алексей Миранчук рассказал о тоске по России

    Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения на дорогах

    F-35B КМП США впервые высадились у северо-западной границы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok