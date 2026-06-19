Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном боди прогулялась по улице с рэпером Канье Уэстом

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пошла на свидание с мужем, рэпером Канье Уэстом. Кадры публикует Page Six.

Жена скандального американского артиста прогулялась по улице Базеля, Швейцария, в золотом боди с глубоким декольте. Помимо этого, женщина надела черные высокие сапоги на каблуках.

В свою очередь, ее супруг выбрал черные кожаные штаны и пиджак, под которым была трикотажная футболка.

Ранее в июне жену Канье Уэста обругали в сети за отсутствие трусов на его концерте в Грузии. Цензори и ее супруга заметили у выхода из стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Дизайнера запечатлели в черном прозрачном комбинезоне, под которым отсутствовало нижнее белье.