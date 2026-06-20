Азаров: На Украине готовили создание биологического оружия, последствия могут быть жуткими

Экс-премьер Украины Николай Азаров предупредил о жутких последствиях работы американских биолабораторий на территории республики. Он рассказал ТАСС, что уже стало известн, чем занимались некоторые из этих организаций.

Так, по его словам, в одесской и харьковской лабораториях были выявлены штаммы разных опаснейших болезней, таких как сибирская язва. «Они исследовали образцы и генотипы украинского народа, украинских людей», — уточнил Азаров.

Он подчеркнул, что после обнародования Нацразведкой США данных о размещении по всему миру более 120 биолабораторий стало ясно, что они занимались запрещенными исследованиями, в том числе в области военных биологических технологий.

«Люди готовили создание биологического оружия. Тут ясно, что последствия самые ужасные, не говоря уже о том, что случайный выброс такой жуткой инфекции мог бы спровоцировать колоссальные человеческие жертвы», — сказал Николай Азаров.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности республики (СБУ) Василий Прозоров раскрыл расположение биолабораторий на Украине.