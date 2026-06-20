Беременная девушка пострадала при атаке на торговый центр в Краснодаре

Беременная девушка пострадала при атаке на краснодарский ТЦ West Mall

Одной из пострадавших при нападении в краснодарском торговом центре (ТЦ) West Mall оказалась беременная девушка. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, 27-летняя девушка находится на 21-й неделе беременности, ее госпитализировали. Уточняется, что на фоне пережитого стресса есть риск прерывания беременности.

В агентстве ТАСС уточнили, что несовершеннолетних среди раненых нет. Кроме беременной девушки, травмы получили охранник 55 лет, который пытался остановить преступника, а также четыре женщины возрастом до 65 лет.

Кровавое нападение с мачете произошло днем 20 июня. Одна из пострадавших не выжила, у нее остались двое несовершеннолетних детей.

Во время нападения 19-летний преступник кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Его задержали.