Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:24, 20 июня 2026Ценности

Дуа Липа показала свадебное платье

Дуа Липа показала свадебное платье, украшенное 25 тысячами перьев
Александра Качан (Редактор)

Фото: David Sims для Chanel

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа поделилась фото со своей свадьбы с британским актером Каллумом Тернером, показав роскошное платье от Chanel. Об этом пишет InStyle.

Наряд из коллекции Haute Couture создал Матье Блази, дизайн разрабатывали в течение нескольких лет. Белое платье с открытой спиной и узкой юбкой украшено вшитыми вручную 480 тысячами бусин от Atelier Montex и драгоценностями, на работу с которыми у мастеров Lesage ушло 1 155 часов.

Фото: David Sims для Chanel

На двухметровом шлейфе расположены 25 тысяч перьев, а завершают образ шестиметровая фата, также вручную расшитая бусинами и перьями, и изготовленные на заказ мастерами Massaro белые туфли-лодочки из атласа.

Ранее сообщалось, что Роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера вызвала волну протестов в Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    Оценены шансы сборной Кюрасао набрать очки на чемпионате мира по футболу

    Раскрыт возможный срок для напавшего с мачете на торговый центр в Краснодаре

    В США назвали беспрепятственным проход судов через Ормузский пролив

    Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

    В ДНР уничтожили украинские пункты управления дронами

    Оставшийся без российских туристов аэропорт ЕС предложил свою парковку для стоянки машин

    Неожиданный цвет стал трендом в одежде летом 2026 года

    Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

    Дуа Липа показала свадебное платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok