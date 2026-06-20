Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал прекратить поддержку Киева

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после того, как президента Украины Владимира Зеленского лишили польского ордена Белого орла. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Филиппо, решение отобрать у украинского лидера награду было правильным. Однако в первую очередь нужно «перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие», заключил кандидат в президенты Франции.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).