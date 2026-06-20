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13:23, 20 июня 2026Мир

Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после лишения Зеленского польского ордена

Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал прекратить поддержку Киева
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после того, как президента Украины Владимира Зеленского лишили польского ордена Белого орла. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Филиппо, решение отобрать у украинского лидера награду было правильным. Однако в первую очередь нужно «перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие», заключил кандидат в президенты Франции.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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