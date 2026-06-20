Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после того, как президента Украины Владимира Зеленского лишили польского ордена Белого орла. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
По словам Филиппо, решение отобрать у украинского лидера награду было правильным. Однако в первую очередь нужно «перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие», заключил кандидат в президенты Франции.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).