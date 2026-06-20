Критикуемый европейский лидер приготовился к уходу в отставку

Telegraph: Союзники Стармера считают, что он подаст в отставку в понедельник

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приготовился к уходу в отставку. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает The Telegraph.

«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост. Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена"», — указано в статье.

По словам одного из депутатов от Лейбористской партии, Стармер назовет дату своего ухода с поста премьер-министра уже в понедельник.

Ранее об отставке Стармера сообщило издание The Independent. «Министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета.