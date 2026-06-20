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22:56, 20 июня 2026Мир

Между Украиной и Польшей увидели начало «войны орденов»

Пушков заявил о начале «войны орденов» между Украиной и Польшей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Между Украиной и Польшей началась «война орденов». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он напомнил о том, что сначала, на фоне скандала, бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги». Потом польский президент Кароль Навроцкий лишил главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. После этого от польских наград отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава украинского МИД Андрей Сибига, а также экс-президент Леонид Кучма.

«При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?» — задался вопросом Пушков.

Ранее Польша и Украина поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

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