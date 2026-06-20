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14:59, 20 июня 2026Россия

Молодого россиянина госпитализировали с инсультом после бани

Shot: 23-летнего москвича увезли в больницу с инсультом после встречи с друзьями в бане
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Adelaides / Shutterstock / Fotodom  

Молодого россиянина увезли в больницу с инсультом после похода в баню с друзьями. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 23-летний москвич почувствовал легкое онемение руки и обратился к неврологу. Осмотрев его, врач диагностировал тревожное расстройство. Доктор списал симптом на повышенную утомляемость из-за работы и учебы пациента в университете.

В ближайшие выходные молодой человек решил встретиться с друзьями в бане и выпить пива. На следующий день его самочувствие резко ухудшилось: лицо перекосило, правая половина тела онемела. Россиянина срочно госпитализировали. В больнице ему поставили диагноз «нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга», что указывает на крайне опасную для жизни форму инсульта.

После восьми дней в больнице молодого человека выписали. В данный момент он наблюдается у нейрохирурга.

Накануне народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее стало известно, что опасения медиков не подтвердились.

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