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17:12, 20 июня 2026Спорт

Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира между Нидерландами и Швецией

Мостовой заявил, что матч чемпионата мира между Нидерландами и Швецией завершится вничью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч второго тура чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Нидерландов и Швеции. Его слова приводит «Ставка ТВ».

Мостовой заявил, что матч завершится вничью. Коэффициент на подобную ставку составляет 4,00.

«У голландцев больше статуса, у шведов после 5:1 будет уверенность, но по игре здесь вполне напрашивается ничейный результат», — объяснил ставку бывший спортсмен. Он отметил, что шведы понимают — даже ничья обеспечит им выход из группы, поскольку на нынешнем чемпионате мира с третьего места тоже можно пройти в плей-офф турнира.

Матч между сборными Нидерландов и Швеции состоится 20 июня в Хьюстоне. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

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