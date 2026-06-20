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17:22, 20 июня 2026Мир

На Украине заявили о растущем нежелании Европы помогать Киеву

Мендель: Страны Восточной Европы все больше не хотят помогать Киеву
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Страны Восточной Европы все больше выражают нежелание помогать Украине. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«В то время как многие западные столицы и ЕС сохраняют риторическое единство в поддержку Украины, прифронтовые восточноевропейские государства — Словакия, Польша, Венгрия — выражают все большую обеспокоенность», — написала Мендель.

Она добавила, что страны Восточной Европы беспокоятся из-за исторических обид и истощающей ресурсы эскалации без определенного пути к победе.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна участвовать в переговорах по Украине. По его словам, российская сторона угрожает Польше больше, чем Германии.

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