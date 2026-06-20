Euractiv: Раскол внутри ЕС не остановить из-за отсутствия политической смелости у лидеров

Раскол внутри Европейского союза (ЕС) не остановить из-за отсутствия у нынешних европейских лидеров поддержки внутри своих стран и политической смелости. Об этом сообщает издание Euractiv.

Авторы статьи указали, что политики ЕС разошлись во мнении почти по всем вопросам, в том числе по теме расширения блока или политики в отношении России. Отмечается, что Берлин теряет политический вес, при этом других центров силы в блоке ему на смену не появляется. В связи с этим экономический упадок ЕС неизбежен, говорится в материале. По прогнозу издания, данные тенденции в ближайшие годы продолжатся.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией. По его словам, многие страны Евросоюза понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с российской стороной после завершения конфликта.