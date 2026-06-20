Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:22, 20 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе задались одним вопросом после испытания Британией оружия для Украины

Журналист Боуз обвинил Британию в попытке спровоцировать Россию на удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Великобритания всячески пытается разозлить Россию. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

«Британцы отчаянно пытаются спровоцировать Россию на нанесение удара по ним. Почему?» — задался вопросом он.

Таким образом журналист отреагировал на статью The Telegraph, согласно которой на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Британия хочет поставить Украине. Газета отмечала, что ракеты могут быть использованы для удара по Москве.

Ранее Боуз высмеял слова шефа полиции Лондона Марка Роули, без каких-либо доказательств обвинившего Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский снова пригрозил Белоруссии

    Порошенко отказался от ордена Белого орла вслед за Зеленским и двумя экс-президентами

    На СВО погиб экс-замгубернатора российского региона

    Необычный жест Трампа в адрес жены Макрона расшифровали

    Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче чемпионата мира

    Американский министр сравнил Зеленского с «мистером Бином под крэком»

    Власти Ирана оценили желание Трампа возобновить войну

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека

    Глава Херсонской области высказался о «закрытии границ» с Крымом

    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok