На Западе задались одним вопросом после испытания Британией оружия для Украины

Журналист Боуз обвинил Британию в попытке спровоцировать Россию на удар

Великобритания всячески пытается разозлить Россию. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

«Британцы отчаянно пытаются спровоцировать Россию на нанесение удара по ним. Почему?» — задался вопросом он.

Таким образом журналист отреагировал на статью The Telegraph, согласно которой на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Британия хочет поставить Украине. Газета отмечала, что ракеты могут быть использованы для удара по Москве.

Ранее Боуз высмеял слова шефа полиции Лондона Марка Роули, без каких-либо доказательств обвинившего Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании.

