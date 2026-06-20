Охранник торгового центра в Краснодаре рассказал о нападении преступника с мачете

Охранник ТЦ в Краснодаре: Нападавший был вооружен мачете и ножом

Охранник торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре, на посетителей которого напал преступник с мачете, рассказал о случившемся. Его слова передает РИА Новости.

Собеседник агентства вспомнил, что мужчина с криками «Люди, убегайте!» выбежал из туалета и направился в его сторону. Он был вооружен не только мачете, но и перочинным ножом. За всем происходящим также наблюдал сотрудник одного из магазинов.

«Я увидел, что он бежит с этим мачете в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил», — поделился второй очевидец.

Кровавое нападение с мачете произошло днем 20 июня. Одна из пострадавших не выжила, у нее остались двое несовершеннолетних детей. Еще пятеро пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Во время нападения 19-летний преступник кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Его задержали.