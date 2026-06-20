Посетительница краснодарского ТЦ рассказала о нападении

Посетительница краснодарского ТЦ о нападении: Мы услышали душераздирающие детские крики

В краснодарском торговом центре (ТЦ) West Mall, где днем 20 июня мужчина напал с ножом на людей, произошла паника. Об этом рассказала посетительница ТЦ Наталья, сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам женщины, они с ребенком зашли в торговый центр около двух часов дня. Буквально через пару минут раздался оглушительный хлопок, они находились на втором этаже.

После этого наступила абсолютная тишина, что, по словам Натальи, казалось особенно пугающим. Сотрудники магазинов бросились к эскалаторам, чтобы спуститься на первый этаж, а собеседница канала и ее дочь остались на месте, не понимая, откуда исходит угроза и куда бежать.

Местная жительница добавила, что также видела мужчину в черной одежде, который быстро поднимался на третий этаж. Следом за ним побежал один из посетителей, крикнув своей семье оставаться на месте.

«А потом мы услышали просто душераздирающие детские крики, сильные крики. Было слышно, что люди бегут куда-то», — рассказала женщина.

После этого в ТЦ погас свет, по громкой связи объявили о возгорании и срочной эвакуации. Женщина и ее дочь вышли на улицу через пожарную лестницу.

Ранее сообщалось, что днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы.