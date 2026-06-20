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07:30, 20 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самые рискованные варианты инвестиций

Инвестор Костромин посоветовал не вкладываться в биткоины и развитие бизнеса из-за рисков
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Если цель инвестора — создание пассивного дохода или пенсионного фонда, то варианты с более высоким риском не подходят из-за отсутствия регулярных выплат и возможности полной потери средств, сообщил совладелец инвестиционной компании AKTIVO Михаил Костромин. Самые рискованные варианты для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«То, что обычно называют рискованными вариантами инвестиций — это не база для формирования капитала, а лишь дополнение к портфелю с низкорискованными инвестициями, такими как недвижимость, банковские депозиты, надежные корпоративные облигации и другие», — рассказал эксперт.

По словам Костромина, самыми надежными из «опасных» инвестиций можно назвать предметы искусства. Так как всегда существует риск приобретения подделки, он рекомендовал делать подобные вложения через инвестиционные компании с хорошей репутацией либо пользоваться консультациями опытных искусствоведов.

К рискованным активам собеседник «Ленты.ру» также отнес биткоины и другую цифровую валюту, отметив, что она характеризуется высокой волатильностью.

«С одной стороны, это возможность получить сотни процентов прибыли, с другой — риск обнуления капитала за считанные дни. К рискам добавляются регуляторная неопределенность в России и технические угрозы, например, взломы бирж или блокировки доступа», — объяснил специалист.

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Еще один рискованный актив — брендовые вещи, убежден инвестор. Он отметил, что вложения в одежду, сумки или украшения требуют глубокой экспертизы, чтобы не столкнуться с подделкой.

Некоторые инвесторы охотно вкладывают в это деньги, так как ограниченный выпуск и рост цен на мировые бренды делают их привлекательными. Цена может увеличиться в несколько раз, если вещь принадлежала известной персоне

Михаил Костромининвестор

Среди высокорискованных инвестиций эксперт также выделил коллекционные алкогольные напитки и мелочи типа наборов LEGO, комиксов и фигурок.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» посоветовал с осторожностью относится к вложениям в развитие бизнеса. Костромин предупредил, что при прямых инвестициях инвестору нужно быть готовым к полной потере денег, что является частой историей в среднем и малом бизнесе.

Ранее гендиректор Auditorium CG Юрий Окишев рассказывал, что наиболее рациональным и потенциально выгодным вариантом для инвестиций сейчас является открытие вклада на срок от одного до трех лет, чтобы зафиксировать действующую высокую ставку на длительный период даже в случае ее снижения в будущем.

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