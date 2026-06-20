Россиянка описала курорт Азии фразой «русская речь звучит чаще английской»

Российская тревел-блогерша Екатерина побывала на популярном курорте Азии — индонезийском острове Бали — и описала его фразой «русская речь звучит чаще английской». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, почему многие соотечественники бросают московские квартиры, стабильные зарплаты и привычную жизнь ради вулканического острова на другом конце света. Первая причина — цены, в которые «сначала сложно поверить».

«Мое жилье прямо сейчас — комната на вилле с бассейном и кухней примерно за 20 тысяч рублей в месяц. И это не эконом-вариант, а абсолютно нормальная жизнь в красивом районе на вилле с бассейном», — поразилась Екатерина.

Она добавила, что завтрак в балийском кафе стоит в пересчете на российскую валюту примерно от 200 до 1000 рублей на человека, кружка капучино — от 120 рублей, а аренда хорошего скутера — от 7 тысяч рублей в месяц.

Вторая причина любви россиян к Бали — красивая и разнообразная природа. «Утром работаешь в кафе среди рисовых полей. Через час уже сидишь у океана. А вечером можно ехать смотреть вулкан. Бали будто собрал все лучшее сразу в одном месте», — пояснила путешественница.

Кроме того, по словам россиянки, этот индонезийский остров — идеальное место для удаленщиков, а процесс получения визы туда довольно прост. «Для россиян доступна e-VOA: 30 дней при въезде плюс еще 30 после продления, итого 60 дней. Стоит около 2,2 тысячи рублей, оформляется онлайн за полминуты и подтверждается в аэропорту», — рассказала она.

Екатерина также признала, что в жизни на Бали есть свои минусы. В их числе — жуткие пробки в час пик, влажность, которая «уничтожает укладку за 10 минут», стройки, шум, хаотичный трафик и толпы туристов в популярных местах.

Ранее другая российская тревел-блогерша раскрыла отношение жителей Бали к своим соотечественникам. По словам путешественницы, они спрашивали, не жарко ли ей на острове, ведь зимой в России холодно.

