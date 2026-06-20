Российский флаг появился на чемпионском параде клуба НХЛ

Игроки «Каролины» принесли флаг России на парад в честь победы команды в Кубке Стэнли

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» принесли национальный флаг России на чемпионский парад в честь победы команды в Кубке Стэнли. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены принесли флаг России в автобус. На нем команда едет по городу Роли в штате Северная Каролина (США), где базируется «Каролина».

«Каролина» стала обладателем трофея, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4–2. В составе американского клуба обладателями Кубка Стэнли стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.

Команды НХЛ с россиянами в составе выигрывают Кубок Стэнли уже в 11-й раз подряд. Последним клубом, взявшим титул без российских игроков, был «Чикаго Блэкхокс» в 2015 году.