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20:16, 20 июня 2026Спорт

Российский флаг появился на чемпионском параде клуба НХЛ

Игроки «Каролины» принесли флаг России на парад в честь победы команды в Кубке Стэнли
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» принесли национальный флаг России на чемпионский парад в честь победы команды в Кубке Стэнли. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены принесли флаг России в автобус. На нем команда едет по городу Роли в штате Северная Каролина (США), где базируется «Каролина».

«Каролина» стала обладателем трофея, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4–2. В составе американского клуба обладателями Кубка Стэнли стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.

Команды НХЛ с россиянами в составе выигрывают Кубок Стэнли уже в 11-й раз подряд. Последним клубом, взявшим титул без российских игроков, был «Чикаго Блэкхокс» в 2015 году.

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