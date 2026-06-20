В деле Шурыгиной о распространении порнографии появились новые фигуранты

РИА: Фигурантами дела Шурыгиной о распространении порнографии стали еще 2 человека

Еще два фигуранта проходят по делу о распространении порнографии, в котором фигурирует Диана Шурыгина. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест», — уточнил собеседник агентства.

Шурыгина стала знаменитой в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании. Недавно она стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

Ранее Диане Шурыгиной запретили пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма.