Еще в одной стране сообщили о подозрении на первый случай Эболы

В Израиле сообщили о подозрении на первый случай Эболы

В Израиле заподозрили первый случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, пишет РИА Новости.

Врачи заподозрили заражение после обследования больного, однако подтверждения пока нет. Сейчас пациент находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями.

«На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено», — подчеркнули в Минздраве. Обследование, в ходе которого врачи получат окончательные результаты, будет завершено в течение 48 часов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны.