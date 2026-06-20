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13:30, 20 июня 2026Мир

Еще в одной стране сообщили о подозрении на первый случай Эболы

В Израиле сообщили о подозрении на первый случай Эболы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oded Balilty/ AP

В Израиле заподозрили первый случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, пишет РИА Новости.

Врачи заподозрили заражение после обследования больного, однако подтверждения пока нет. Сейчас пациент находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями.

«На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено», — подчеркнули в Минздраве. Обследование, в ходе которого врачи получат окончательные результаты, будет завершено в течение 48 часов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны.

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