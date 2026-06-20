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07:20, 20 июня 2026Мир

В России заметили любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Помощник Путина Ушаков указал на любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал позицию нового премьера Венгрии Петера Мадьяра в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков подчеркнул, что позиция Мадьяра в отношении России отличается от мнения его предшественника. При этом Москва замечает «достаточно любопытные и интересные» нюансы в его взаимодействии с Евросоюзом, а также в его взглядах на украинский конфликт.

«Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — указал он.

Ранее Мадьяр объяснил позицию Венгрии насчет ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, «не может быть двух типов процедур вступления», оно должно быть «основано на заслугах», с чем согласны и другие страны.

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