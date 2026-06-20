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18:58, 20 июня 2026Мир

В США назвали беспрепятственным проход судов через Ормузский пролив

В CENTCOM заявили о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Центральном командовании США (CENTCOM) проход судов через Ормузский пролив назвали по-прежнему беспрепятственным. Об этом сказано в соответствующем заявлении командования.

«20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным», — гласит сообщение. В нем также утверждается, что через пролив прошли 55 торговых судов, которые перевозят большие объемы грузов, и более 17 миллионов баррелей нефти.

Ранее в этот же день Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов из-за агрессии Израиля против Ливана, а также нарушения США положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. Тегеран пригрозил, что примет новые меры, если атаки по Ливану не прекратятся.

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