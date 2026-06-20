Стало известно о взрыве перед нападением на российский торговый центр

Нападавший на торговый центр West Mall в Краснодаре перед атакой взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Очевидцы ЧП утверждают, что взрывное устройство было начинено гвоздями. По некоторым данным, у преступника мог быть сообщник.
Mash отмечает, что резня началась в МФЦ на первом этаже ТЦ. 19-летний нападавший забежал в здание и стал кого-то искать, а когда к нему подошел охранник, ударил его мачете и бросился на мужчин, которые попытались его остановить. Во время нападения молодой человек кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Во время атаки под удар попала женщина около 35 лет — пострадавшая не выжила.
Между тем Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей торгового центра сообщил, что нападение было совершено в семейном ресторане и игровой зоне «Город детей», которые расположены на третьем этаже здания.
В данный момент на месте трагедии находятся сотрудники профильных ведомств. Людей из ТЦ эвакуировали, а пострадавших передали врачам.
Преступника задержали. С ним работают сотрудники силовых структур.