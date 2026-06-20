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15:55, 20 июня 2026Силовые структуры

Стало известно о взрыве перед нападением на российский торговый центр

Mash: Нападавший взорвал СВУ перед резней в ТЦ в Краснодаре
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Нападавший на торговый центр West Mall в Краснодаре перед атакой взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Очевидцы ЧП утверждают, что взрывное устройство было начинено гвоздями. По некоторым данным, у преступника мог быть сообщник.

Mash отмечает, что резня началась в МФЦ на первом этаже ТЦ. 19-летний нападавший забежал в здание и стал кого-то искать, а когда к нему подошел охранник, ударил его мачете и бросился на мужчин, которые попытались его остановить. Во время нападения молодой человек кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Во время атаки под удар попала женщина около 35 лет — пострадавшая не выжила.

Между тем Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей торгового центра сообщил, что нападение было совершено в семейном ресторане и игровой зоне «Город детей», которые расположены на третьем этаже здания.

В данный момент на месте трагедии находятся сотрудники профильных ведомств. Людей из ТЦ эвакуировали, а пострадавших передали врачам.

Преступника задержали. С ним работают сотрудники силовых структур.

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