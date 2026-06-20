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Силовые структуры
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16:09, 20 июня 2026Силовые структуры

Задержанный в российском ТЦ с мачете мужчина бросился на детей и пытался устроить пожар

19-летний задержанный в ТЦ в Краснодаре пытался устроить пожар в игровой зоне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Evgeniy Medvedev / Shutterstock / Fotodom

19-летний парень, задержанный за нападение на посетителей российского торгового центра с мачете, в последний момент бросился на детей на глазах силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что нападавший забежал в игровую зону ТЦ West Mall в Краснодаре сразу после расправы над женщиной. Там его и задержали. Следователи выясняют, планировал ли он навредить детям. При этом, по данным «Осторожно, новости», молодой человек пытался устроить пожар в игровой.

Одна из посетительниц ТЦ рассказала Telegram-каналу «112», что ее ребенок видел неизвестного мужчину, разливавшего жидкость в помещении.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

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